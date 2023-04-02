Минулої доби російські війська не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та його околицях. Темпи наступів значно знизилися. Як зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно в районі Бахмута випав сильний сніг, і погодні умови могли уповільнити просування росіян у місті.

Російські війська продовжували штурм самого Бахмута та вели безуспішні наступальні операції біля Богданівки та Іванівського. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що в районі Бахмута відбулося 25 бойових зіткнень, а темпи російського штурму продовжують знижуватися порівняно з двотижневою давниною.

Череватий також заявив, що окупанти продовжують перегрупування в районі Бахмута, в ISW вважають, що російські сили можуть збільшити темп наступу в Бахмуті та навколо нього, залучивши більше сил.

Військові аналітики зазначають, що російські, українські та західні джерела зазначили 1 квітня, що зимовий наступ російських військ не досягнув поставленої Кремлем мети – захоплення територій по адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей до 31 березня.

Експерти вказують і на те, що російські військові блогери стурбовані тим, що війська РФ повинні завершити свої наступальні операції в Бахмуті та Авдіївці, щоб підготуватися до українських контрнаступів, які вони очікують між 16 квітня та 9 травня.