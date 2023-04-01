Окупаційні війська РФ не змогли досягти жодної зі стратегічних цілей, які перед ними ставили в Кремлі. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Наразі Україна бачить апогей цієї кампанії, яка називалася "новий російський великий наступ". Однак варто нагадувати і Україні, і всьому світу, що ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року. Це спроба ворога деморалізувати українське суспільство, а також деморалізувати наших партнерів і союзників, мовляв, тут така армада, для чого їм більше надавати допомогу», – зазначив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі одного із телеканалів.

За його словами, в рамках свого так званого «великого наступу» росіяни не змогли виконати завдання Путіна «взяти Донбас до кінця березня».

«Чергові терміни і завдання, які Путін ставив перед окупаційним корпусом в Україні, зокрема, перед Валерієм Герасимовим після його призначення відповідальним за війну в Україні, провалені», – сказав представник ГУР МО України.

Також він додав, що результати «великого наступу» можна побачити на полі бою – кількість ліквідованих окупантів та військової техніки зросла.