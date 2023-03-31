ЗСУ запобігли неминучій загрозі оточення

Бійці ЗСУ змусили російські окупаційні війська істотно знизити темпи наступу в Бахмуті Донецької області, стабілізувавши свої фланги на півночі і півдні. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на заяви полковника Євгенія Межевікіна повідомили, що ворожі атаки в районі міста сповільнилися. Крім того, ВСУ унеможливили неминучу загрозу оточенню.

«Межевікін заявив, що раніше російські війська могли почати одночасні наступи в усіх напрямках в районі Бахмута, але тепер ці можливості зменшуються. Українські сили стабілізували свої фланги на північ і південь від Бахмута, російські сили зараз зосереджені на боях через саме місто», – наголосили в ISW.

Автори звіту також зазначають, що росіяни говорять про зміну тактики ПВК «Вагнер» у Бахмуті. За їхніми словами, «вагнерівці» тепер концентрують сили, щоби штурмувати певні ділянки фронту.

Повідомляється, що йдеться про Хромово (2 км на захід від Бахмута), Богданівку (6 км на північний захід від Бахмута), Міньківку (14 км на північний захід від Бахмута), Іванівське (6 м на захід від Бахмута) та Предтечіно (14 км на південний захід від Бахмута).

Зауважимо, що російські окупанти продовжували наступальні операції в Бахмуті та його околицях 30 березня. Геолокаційні кадри за 29 березня показують, що бойовики ППК «Вагнера» домоглися незначних успіхів у південній частині міста.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська втрачають у середньому 500 убитих або поранених щодня на Бахмутському напрямку. За його словами, ситуація поблизу міста підриває наступальні можливості ЗС РФ.

Зі свого боку, Володимир Зеленський повідомив, що Україні вкрай важливо не виводити ЗСУ з Бахмута тому, що захоплення міста буде вигідне президенту РФ Володимиру Путіну. Він спробував би «продати» західним союзникам України, громадськості Росії, а також Китаю з Іраном свій «успіх».