Український військовослужбовець у центрі Бахмуту на Донеччині

Якщо Україна програє битву за Бахмут, російський президент Владімір Путін «продасть» цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану, щоб здобути міжнародну підтримку і змусити Україну піти на неприйнятні компроміси. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

Хоча деякі західні військові аналітики припустили, що це місто не має значного стратегічного значення, Зеленський попередив, що втрата будь-де на цьому етапі війни може поставити під загрозу потужність України, якої вона досягла.

«Якщо він (Путін – ред.) відчує кров – відчує запах, що ми слабкі – він буде тиснути, тиснути, тиснути... Якщо Бахмут здасться російським військам, їх президент Владімір Путін продасть цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану», – попередив український лідер.

Поразка у будь-якому місці на даному етапі війни, продовжив Зеленський, може поставити під загрозу імпульс України: «Ми не можемо втрачати позиції. Війна – це пиріг, який складається зі шматочків перемог. Маленькі перемоги, маленькі кроки».

На думку голови держави, у разі поразки в Бахмуті тиск буде не лише з боку міжнародної спільноти, а й усередині країни.

«Наше суспільство відчуватиме втому. Наше суспільство підштовхуватиме мене до компромісу», – заявив президент.

Зауважимо, що 26 березня у ЗСУ заявили, що ситуацію в районі Бахмута вдалося стабілізувати, хоча бої продовжуються. Водночас за оцінкою аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська за останній тиждень просунулися в Бахмуті і тепер займають приблизно 65% території міста.

Раніше російські блогери заявили, що найманці ПВК «Вагнер» захопили промисловий комплекс АЗОМ на півночі Бахмуту. Аналітики пишуть, що ці твердження узгоджуються із візуальними свідченнями російської присутності у комплексі.

Крім того, з посиланням на російські джерела та геолоковані відео ISW пише, що найманці просунулися до центру міста – до Палацу культури та центрального ринку.

«Вірогідно, "Вагнер" працює над зміцненням позицій у північному та центральному Бахмуті, щоб просунутися до центру міста та розширити зону свого контролю на західний Бахмут. За оцінками ISW, за останні сім днів російські війська просунулися ще на п'ять відсотків території Бахмута і зараз займають приблизно 65 відсотків міста», – стверджується у звіті.