Бійці Держприкордонслужби знищили дві групи найманців групи «Вагнер» у Бахмуті. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Повідомляється, що першу групу українські мінометники знищили за допомогою наданих аеророзвідкою даних. Удар бійців Сил оборони зупинив окупантів на підході до лінії зіткнення.

Другий загін «вагнерівців» українські прикордонники знищили у найближчому бою в районі приміської забудови. Ліквідувати окупантів вдалося за допомогою гранатометів та стрілецької зброї.

Таким чином російська армія втратила 14 людей: 6 убитими та 8 пораненими.

Зазначимо, 29 березня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська втрачають у середньому 500 убитих або поранених щодня на Бахмутському напрямку. За його словами, ситуація поблизу міста підриває наступальні можливості ЗС РФ.

Зі свого боку, Володимир Зеленський повідомив, що Україні вкрай важливо не виводити ЗСУ з Бахмута тому, що захоплення міста буде вигідне президенту РФ Володимиру Путіну. Він спробував би «продати» західним союзникам України, громадськості Росії, а також Китаю з Іраном свій «успіх».