Наступ РФ на Бахмут майже зупинився

Російські атаки на Бахмут зменшились порівняно з останніми тижнями, але бої тривають. Зокрема одним із ключових досягнень останніх українських операцій стало відкидання російської групи «Вагнер» зі шляху на місто, зазначають аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

«Ця другорядна дорога місцевого значення стала критичною лінією постачання українських захисників. «Вагнер» раніше перебував у межах кількох сотень метрів від маршруту», – йдеться в повідомленні, яке оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії.

Крім того, у розвідці прокоментували повідомлення російських ЗМІ, які 26 березня стверджували, що ПВК «Вагнер» взяла під повний контроль промисловий комплекс «Азом» на північ від центру Бахмута.

«Проте ця територія, ймовірно, залишається спірною, як це було протягом останніх двох тижнів. На тлі підтвердження групою «Вагнер» звільнення щонайменше п’яти тисяч бійців-в’язнів, нестача особового складу, ймовірно, заважає російським наступальним зусиллям у цьому секторі», – наголосили у розвідці.

Як інформував ZAXID.NET, раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що головним завданням Сил оборони в Бахмуті на Донеччині є виснаження переважаючих сил військ РФ.

Аналітики ISW у своєму звіті 22 березня заявили, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ в інших напрямках.