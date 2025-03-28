Зафіксовано пошкодження складських приміщень та адмінбудівлі

У четвер ввечері, 27 березня, російські війська завдали масованого удару БпЛА по цивільних обʼєктах у промислових зонах на території Полтавської громади, спалахнули пожежі. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки керівника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Частину дронів, що атакували громаду, було уражено силами та засобами ППО. Внаслідок влучань та падіння уламків на 6 різних локаціях було зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.

Унаслідок атаки 27 березня сталися загоряння загальною площею 2500 м2 та вже станом на 04:00 пожежі на всіх обʼєктах були ліквідовані.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 чоловік особового складу ДСНС. Дякую силам ППО та надзвичайникам за роботу», – додав Когут.

У Генштабі зазначили, що російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин, застосувавши БпЛА типу Shahed, масовано атакувавши Полтаву. Ворог цілеспрямовано бив по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адмінбудівлях підприємств нафтогазової промисловості.

«Російський агресор цинічно продовжує брехати про свої устремління до миру, і далі умисно нападаючи на цивільні об’єкти, піддаючи небезпеці мирне населення. Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України. Вони не мають термінів давності. Їх фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне», – наголошують у дописі.

Нагадаємо, удень четверга, 27 березня, російські окупанти завдали масованого удару по центру Херсона. Унаслідок чого загинули дві людини,