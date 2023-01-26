Знищена російська військова техніка

Військові російської армії активно використовують мобільні крематорії, а командування навіть не проводить ідентифікації та обліку загиблих солдатів РФ. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п’яти таких крематоріїв. Кремації відбуваються без будь-якої ідентифікації та обліку тіл померлих окупантів», – зауважила Маляр.

Маляр переконана, що в такий спосіб російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих пільг та компенсацій, розрекламованих російською пропагандою.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 26 січня становили близько 123 860 осіб.