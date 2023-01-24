Росіяни намагалися атакувати опорний пункт прикордонників, але зазнали втрат

Поблизу Бахмута Донецької області російські війська намагались атакувати опорний пункт, проте українські прикордонники знищили вісьмох російських військових, ще 13 завдали поранень. Про це вранці у вівторок, 24 січня, повідомила Державна прикордонна служба.

«Російські війська намагались атакувати опорний пункт прикордонників поблизу Бахмута. Ворог декілька разів відправляв на цей напрямок підкріплення», – йдеться в повідомленні.

Артилерія Збройних сил України та прикордонники-мінометники розбили найманців, поки ті розгорталися в атаку, і добили ворога у стрілецькому бою. Всього нарахували вісьмох вбитих та 13 поранених загарбників.

Бахмут – одна з найгарячіших точок війни. Росіяни продовжують наступати на Бахмутському напрямку попри численні втрати.