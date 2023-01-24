Знищена російська військова авіація

З початку доби вівторка, 24 січня, українським військовослужбовцям вдалося знищити три російські вертольоти Ка-52. Про це повідомляє командування Повітряних сил у Telegram.

Як зазначили у командуванні, зенітні ракетні війська знищили ворожі вертольоти за півгодини протиповітряного бою.

«За півгодини протиповітряного бою з 00:00 по 00:30 годин 24 січня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52», – йдеться у повідомленні.

Напередодні українські захисники знищили шість повітряних цілей: два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

Ка-52 «Алігатор» – російський розвідувально-ударний вертоліт нового покоління. Машина здатна вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Може забезпечувати розвідку цілей, вогневу підтримку десанту, патрулювати та супроводжувати військові колони.

Нагадаємо, станом на ранок 24 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони знищили вже 289 літак, 281 гелікоптери, 1 897 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 749 крилату ракету та 220 засобів ППО російських військ. Детально про втрати ворога читайте тут.