На острові Зміїний російські війська намагаються встановити системи ППО

Російські війська намагаються встановити системи протиповітряної оборони на острові Зміїний. Про це у суботу зранку, 14 травня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Ворог тягне на Змієбаївку озброєння та техніку. Ласкаво просимо до пекла», – написав у своєму Telegram Братчук.

Він зазначив, що відповідні рішення українського військового керівництва стануть для росіян фатальними.

За його інформацією, ніч в Одесі та області минула спокійно, без обстрілів.

Зазначимо, що напередодні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов запевнив, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, оскільки це стратегічно важлива точка. Він пояснив важливість острова Зміїний.