Територія аеродрому впритул прилягає до міської зони

Військові держави-агресорки Росії обладнали власну базу на околиці Мелітополя на території місцевого військового аеродрому. З неї вони ведуть ракетний обстріл по всій території України, повідомив у своєму щоденному відеозверненні мер міста Іван Федоров, пише «Укрінформ».

«На сьогодні росіяни будують там свою військову базу, з якої також роблять випуски ракет по всіх містах не лише Запорізької області, а й України в цілому. І авжеж, це особливо небезпечна точка розміщення, тому що будуть знищуватися всі ці ракетні установки, з яких будуть бити по наших українських містах», – повідомив він.

Таким чином, за словами Федорова, російські окупанти свідомо піддають небезпеці мирне населення, роблячи його заручником і живим щитом у воєнний час.

За його словами, територія аеродрому впритул прилягає до міської зони, упродовж першого дня вторгнення це летовище зазнало масованих обстрілів з боку військ РФ з повітря.

Федоров також повідомив, що разом із центральними органами влади продовжує робити запити до російської сторони з вимогою відкриття гуманітарного коридору у Мелітополь, оскільки гуманітарна ситуація в місті «є на порозі катастрофи».

Як інформував ZAXID.NET, міського голову Мелітополя Запорізької області Івана Федорова, якого викрали російські окупанти, обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.