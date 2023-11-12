Колишніх бійців ПВК «Вагнер» росіяни перекинули під Скадовськ

Росіяни розгорнули табір під тимчасово окупованим Скадовськом, що на Херсонщині. Як повідомили у Центрі національного спротиву у неділю, 12 листопада, там базуються колишні бійці ПВК «Вагнер».

«За інформацією від підпілля, колишніх «вагнерівців» нічим не забезпечують. Усі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту», – йдеться у повідомленні.

Наразі командування російських військ на місцях визначається щодо подальшого застосування екс-вагнерівців.

Нагадаємо, 27 вересня 2023 року речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що Росія знову перекидає підрозділи російської ПВК «Вагнер», які раніше перебували в Білорусі, на схід України.

До цього 24 вересня Інститут вичення війни (ISW) у своєму звіті повідомив, що розрізнені контингенти ПВК «Вагнер», ймовірно, повертаються до ведення бойових дій на Сході. Джерело, пов'язане з ПВК «Вагнер», повідомило, що близько 500 найманців цього угруповання, включаючи тих, хто відмовився брати участь у повстанні 24 червня у Росії, приєдналися до нової невстановленої організації, сформованої колишнім начальником відділу кадрів «вагнерівців».