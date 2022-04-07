Росіяни примусово вивезли на тимчасово окуповану ними територію України персонал та пацієнтів Маріупольської міської лікарні №4. Лікарів примусово посадили у автобуси та вивезли з Маріуполя.

Як повідомили у четвер, 7 квітня, у Маріупольській міській раді, до медперсоналу прийшли озброєні люди, які примусово посадили лікарів у автобус та вивезли на територію ОРДЛО.

«Персонал та пацієнти міської лікарні №4 імені Мацука були примусово вивезені з Маріуполя на тимчасово окуповану територію України. Відомо, що до медичного закладу прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти повинні виходити та сідати до транспорту окупантів. Виснажені та налякані люди були вимушені виконати накази російських терористів», – йдеться в повідомленні Маріупольської міськради.

Там зазначили, що російські загарбники вивезли лікарів та пацієнтів медзакладу на територію РФ і так званої «ДНР».

«Ми формуємо єдину базу незаконно депортованих людей для того, щоб потім повернути кожного маріупольця в Україну. Ми вже розуміємо, що окупанти насильно вивезли щонайменше 40 тисяч жителів Маріуполя. Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей», – повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.