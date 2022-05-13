На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять показові фільтраційні заходи, працюють спеціальні вербувальні групи

Окупанти продовжують залякувати цивільних та проводити фільтрацію населення на окупованих територіях. Росіяни пропонують людям грошові компенсації за свідчення проти ЗСУ та України.

За інформацією Головного управління розвідки МОУ, в с. Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів росіяни пропонували людям грошову компенсацію за зруйноване житло в обмін на згоду «свідчити» проти українських захисників в Маріуполі.

Також відомо, що в окупований Херсон прибула група вербувальників, у яку входять співробітники ФСБ, офіцери «міністерства держбезпеки ДНР» і представники ПВК «Ліга» (колишня «Вагнер»). Їхнє завдання – знайти людей, які погодяться працювати у «спецслужбах ДНР». Паралельно проводяться показові фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованих місцевих.

За інформацією розвідки, за час перебування у Херсоні цієї групи було закатовано та вбито до 50 осіб цивільного населення. Близько 120 херсонців викрали, наразі про їхнє місцеперебування нічого не відомо.

Окрім того, 12 травня ця група прибула до місцевого СІЗО, де проводила так звану «мобілізацію» серед утримуваних осіб. З приміщення було чутно стрілянину з автоматичної зброї.

Також окупанти намагаються утримувати мирне населення в страху, лякаючи хімічними атаками.

«У Бердянську окупанти включають звуковий сигнал тривоги. Одночасно наказують всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівок. Так росіяни переконують місцеве населення, що Збройні сили України збираються застосувати в місті хімічну зброю», – повідомили у розвідці.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у Херсоні росіяни хочуть змусити ув'язнених воювати проти ЗСУ​. До слова, у Генічеському районі Херсонської області 13 травня окупаційна влада анонсувала так званий перепис населення. Також раніше у розвідці повідомили, що в Росії виготовляють печатки й штампи для окупаційних адміністрацій Маріуполя, а в червні їх також почнуть виготовляти для окупованого Херсону.

Зазначимо, що напередодні в місії Євросоюзу при ОБСЄ запевнили, що не визнають результатів «референдумів» на тимчасово окупованих українських територіях.