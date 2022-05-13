В Генічеському районі Херсонської області 13 травня окупаційна влада анонсувала так званий перепис населення, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

За його словами, які цитує «Суспільне», у селі Щасливцеве Генічеського району, яке розташоване на Арабатській Стрілці, окупанти наказали місцевим жителям прийти до сільради.

Російські військові намагаються повторити сценарій, як у 2014-му році в Криму, повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр на своїй сторінці у Facebook.

«Жителі району отримують повідомлення із закликом звернутися в сільську раду із відповідними документами (паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, пенсійне посвідчення, посвідчення інваліда). Наголошують, щоб зверталися усі, хто має місцеву прописку», – йдеться у повідомленні.

Також у Кримськотатарському ресурсному центрі нагадали, що під час аналогічних заходів в окупованому Криму більшість кримських татар ігнорували подібні заклики і не брали участі у переписі населення.

Нагадаємо, 24 лютого російські війська перетнули кордон України і розпочали масштабне вторгнення. На Херсонщині кілька днів йшли бої. Генічеськ окупанти захопили в перший день вторгнення, 1 березня війська окупантів зайшли в Херсон.

Російські військові та їхні посіпаки намагаються створити систему обласних департаментів, використовуючи приміщення та ресурси комунальних підприємств Херсонської обласної ради.

25 квітня у Херсоні російські військові захопили будівлю міської ради. 26 квітня під час наради вони представили свою владу. Головою окупаційної обласної адміністрації призначили Володимира Сальдо, очільником міської окупаційної адміністрації – Олександра Кобця.