У Херсоні є слідчий ізолятор та три в'язниці, де перебувають понад 2 тисячі ув'язнених та 700 працівників цих установ. За інформацією уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, загарбники хочуть дати в'язням зброю і примусити їх воювати проти ЗСУ.

«Склалася дуже небезпечна ситуація, тому що росіяни хочуть дати ув’язненим зброю і змусити їх воювати з ЗСУ. А їх там понад 2 тисячі! У цих містах позбавлення волі живуть 700 працівників, які нікуди не виходять. Вони поки що мають їжу і воду. І тримаються. Адже, якщо вони підуть із цих установ, ув’язнених точно заберуть», – написала на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 9 травня, Людмила Денісова.

Також, за її словами, окупанти планують провести в тимчасово окупованому Херсоні примусову мобілізацію серед українців. Вони навіть затримують людей на вулицях.

«Людей хапають прямо на вулицях. Вони зникають. Окупанти хочуть провести примусову мобілізацію, щоб відправити українців на фронт. І всі розуміють, що вони хочуть ставити їх попереду, як гарматне м'ясо. А уявіть, що це буде означати для української армії, яка не може стріляти в своїх людей, яких примушують йти проти них», – розповіла Денісова.

Зазначимо, що в Маріуполі окупанти забороняють мешканцям пересуватися містом без спеціальних документів, українцям необхідно пройти так звану фільтрацію.

Також Людмила Денісова розповіла, що росіяни заарештували колишнього мера Херсона. А також зазначила, що у місті окупанти створюють катівні.

«Вони зараз заарештували колишнього мера міста. Намагаються змусити його співпрацювати. Він тримається дуже мужньо. Але ніхто не знає скільки він ще витримає», – зазначила Денісова.

На початку травня стало відомо, що на Херсонщині росіяни утримують та катують у підвалах близько 500 людей.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що окупанти планують повернути Херсонщині герб часів російської імперії. При цьому з окупованих територій росіяни вивозять зерно, а також іншу фермерську продукцію.