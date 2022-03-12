Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що мобілізованими з ОРДЛО росіяни відволікають увагу ЗСУ від основних сил російської армії

Росія відправила під Миколаїв мобілізованих із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це 12 березня повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, ворог силоміць мобілізував чоловіків у ОРДЛО і змушує їх воювати.

«Гонять вже не техніку, так щоб було зрозуміло, а женуть кунги з людьми [фургон із кузовом]. З "ЛНР/ДНР" прості люди, їх взяли, посадили, змусили і притягнули сюди. Вони не те що не вояки.. вони кажуть: ми хочемо додому, ми тут пішки дійдемо, але загороджувальні загони заважають», – написав Віталій Кім у Telegram.

Таким чином, на його думку, загарбники відволікають увагу ЗСУ від основних сил російської армії.

«Ворог продовжує практику – виїхав у поле, постріляв і назад сховався до населеного пункту, прикриваючись мирним населенням. Українські ж військові не можуть відповідати, стріляючи по власних громадянах, тому обіцяють відповідати в інший спосіб», – додає Віталій Кім.

Крім цього, розповідає голова Миколаївської ОВА, росіяни почали активно використовувати ботоферми і розганяють фейки з номерів українських мобільних операторів.

Нагадаємо, що Росія почала примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей і в анексованому Криму. За даними Головного управління розвідки Міноборони, РФ не вистачає власних ресурсів для продовження наступу.

Уже два дні поспіль, 11 і 12 березня, російські війська обстрілють Миколаїв з важкої артилерії. За інформацією ОВА, пошкоджено низку об'єктів, відомо про кількох поранених.

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