Людей примусово депортують до Первомайська та Стаханова

Російські військові силоміць вивозять мешканців Попасної. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські військові обстежують зруйновані будинки в пошуках мирних мешканців. Людей примусово депортують до Первомайська та Стаханова, які перебувають під контролем росіян із 2014 року.

«У захопленій Попасній орки оголосили полювання на мирних мешканців. Бойовики обстежують руїни в пошуках живих людей і під дулами автоматів вивозять на окуповані, ще у 2014 році, території – до Первомайська та Стаханова. Людей утримують проти їхньої волі. Родичі не можуть з ними зв'язатися. Що відбувається з попаснянами, які перебувають у загарбників – невідомо», – розповів Сергій Гайдай.

Місто Попасна після російських обстрілів (фото з Telegram)

За його словами, місто зруйноване вщент. Під окупацією залишилисяпонад 1,5 тисячі мешканців, які не схотіли виїжджати з міста. Росіяни контролюють Попасну з 8 травня.

Також Сергій Гайдай розповів, що окупанти повністю знищують міста на Луганщині. За вчора обстрілами вони зруйнували понад 50 будинків.

«Зруйнована Попасна та прилеглі населені пункти. У Лисичанську вчора з артилерії розстріляли одну з будівель заводу гумових технічних виробів. Снаряди потрапляли у будинки також у Троїцькому, Вікторівці, Комишувасі, Новозванівці, Врубівці, Золотому, Тошківці та Катеринівці, у Сєвєродонецьку та в Рубіжному», – повідомив Гайдай.

Зазначимо, що окупанти примусово депортували у Росію вже понад 120 тис. українських дітей. Загальна кількість вивезених на територію Росії українців перевищила вже півмільйона.