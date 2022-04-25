У неділю, 25 квітня, окупанти вивезли з Маріуполя до Росії 149 людей, з яких 23 – діти. Про депортацію мирного населення у понеділок, 25 квітня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

«Усі зриви реальної евакуації до України призводять до посилення депортації маріупольців. Фактично, окупанти не приховують своїх намірів – обмежети в кількості населення Маріуполя, розселити переважно в районі морського порту для забезпечення його обслуговування. З самого початку ми наголошували, що єдина та головна мета контролю над Маріуполем є доступ до порту. І облаштування там військової бази. Все це має обслуговувати обмежена кількість населення. Тепер бачимо тенденцію до підтвердження та реалізації», – повідомив Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, у місті залишилось близько 100 тис. мешканців. Він зазначив, що особливим цинізмом є те, що окупанти звітують про гуманітарну допомогу маріупольцям.

«Офіційні звіти сателітів окупантів кажуть, що вчора, в Велике свято було роздано … 5650 продуктових наборів. Тобто, по одному набору на 17,7 людей. Та як найвищий рівень цинізму – 140 дитячих наборів», – розповів Андрющенко.

23 квітня також стало відомо, що росіяни вивезли з Маріуполя до Владивостока 90 дітей. Загалом за час повномасштабного російського вторгнення окупанти примусово депортували у Росію 121 тис. українських дітей. При цьому, примусово переселяти українців до Росії окупантам допомагає РПЦ.