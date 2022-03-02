Рятувальники шукають поранених людей у завалах будинку в Харкові

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вбили понад 2000 мешканців України. Про це повідомило Головне управління ДСНС України, однак пізніше видалило інформацію про кількість жертв серед цивільних.

Так, за понад 160 годин війни в Україні Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час, за даними ДСНС, вже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи військових.

«Впродовж семи днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час вже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників. Сьогодні основні зусилля [...] направлено на порятунок людей. Нам вдалося зберегти життя більш ніж 150 осіб? ліквідувати понад 400 пожеж, які виникали після ворожих обстрілів, евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів», – повідомили у ДСНС. При виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 отримали травми.

Через дві з половиною години з повідомлення ДСНС зникло речення про кількість жертв серед цивільних, однак воно залишилось в «історії змін» повідомлення на Facebook.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова водночас повідомила, що росіяни вже вбили 21 дитину в Україні.

Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET