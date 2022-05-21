Окупанти видають вкрадене медичне обладнання з лікарень Маріуполя за благодійну допомогу «Єдіной Росії». Хірургічне обладнання, яке було вивезене з маріупольських лікарень №1 та №4, під виглядом благодійної допомоги передали в донецьку клініку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Викрадене на Росію медичне обладнання з лікарень №1 та №4 вчора було завезене в клініку Калініна в Донецьку. Як благодійна допомога «Єдиної Росіі». Тепер в Донецьку нова сучасна хірургія завдяки українським платникам податків», – написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це дуже яскраво характеризує окупантів, які спочатку крадуть, а потім видають награбоване за благодійність.

Зазначимо, що ще в середині квітня російські окупанти депортували з Маріуполя всіх лікарів. Нагадаємо, що раніше Петро Андрющенко також повідомляв, що Росія готується віддати Маріуполь під контроль «кадирівців».