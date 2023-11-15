У рекламі з фото співачки з Прикарпаття росіяни закликають мешканців окупованого Мелітополя змінювати українські прізвища на російські

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі росіяни розмістили пропагандистську рекламу зміни українських паспортів та прізвищ на російські. При цьому, рекламу вони проілюстрували фотографією української співачки з Прикарпаття Fiinka.

Про курйозний інцидент Fiinka [справжнє ім’я Ірина Вихованець] 15 листопада повідомила на сторінці в Instagtram. На рекламному фото вона зображена в гуцульському вбранні, а саме фото супроводжується підписом: «Галушко – Глушкова. Меняешь паспорт? Поменяй и фамилию. Очистимся от навязаного украинского нацизма».

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«Нині зрані знайомий військовий ЗСУ, який, до речі, родом з Маріуполя, присилає мені ціво знимки. Каже: "Ірунцьо, як тебе приємно тут бачити". Господи, злізь та й подивиси на се покаяніє. Як можно влупити фотографію максимально проукраїнської молодиці, гуцулки для заклику зміни прізвищ?», – прокоментувала Fiinka.

Fiїnka – це сценічний псевдонім співачки, акторки і авторки комедійного блогу «Ліжник TV» Ірини Вихованець, яка родом із Надвірної. У 2022 році вона брала участь у нацвідборі на «Євробачення-2023» з піснею «Довбуш». У своїх піснях співачка використовує гуцульський діалект.

Додамо, що росіяни вже не вперше ілюструють свою рекламу фотографіями з України. У 2014 році одна з московських газет використала фото мера Львова Андрія Садового, який з дружиною і дітьми гуляє площею Ринок, як ілюстрацію до статті про «щасливі російські сім'ї», а у 2019 році відомий російський університет «Вища школа економіки» опублікував на своєму сайті інформацію про запровадження нового конкурсу і проілюстрував її фото з трапезної Українського католицького університету у Львові.