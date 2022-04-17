Росіяни викрали 16-річного сина голови Запорізької РДА
Голова Запорізької районної державної адміністрації Олег Буряк повідомив, що на блокпосту у Василівці його сина викрали російські окупанти. Про це він повідомив у коментарі «Укрінформу».
«Це сталося 8 квітня о 11:22 на блокпосту у Василівці. Мій 16-річний син їхав в машині з двома знайомими жінками та трьома малолітніми дітьми. Всі їхали до Запоріжжя. Колону автомобілів зупинили російські військові та почали підходити до кожної аби перевірити, хто та куди їде. Вони побачили в мого сина телефон та витягли його з машини», – розповів Буряк.
За його словами, машину тримали на блокпосту три години, потім всіх відпустили, окрім 16-річного Влада. Знайомі розповіли, що вони благали відпустити хлопця.
«В них (військових – ред.) є планшети і вони знайшли, що я є батьком хлопця. Весь цей час ми намагалися розв'язати питання самостійно, але не вийшло», – наголосив голова РДА.
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