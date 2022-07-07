Із російського полону звільнили 16-річного сина голови Запорізької РДА
Влад Буряк перебував у полоні три місяці
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Влад Буряк перебував у російському полоні 90 днів
Із російського полону вдалося звільнити сина голови Запорізької райдержадміністрації Олега Буряка – 16-річного Влада. Юнак перебував у полоні окупантів 90 днів.
«Маємо добру новину: Владислав Буряк нарешті ЗВІЛЬНЕНИЙ з полону! Нині він з батьком і прямує в безпечне місце», – повідомили 7 липня на сторінці Save Vlad Buryak у Facebook.
Часу та деталей звільнення не повідомляють.
Як повідомляв ZAXID.NET, 8 квітня окупанти забрали хлопця на блокпості у Василівці під час евакуації з Мелітополя до Запоріжжя.
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