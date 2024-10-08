Наслідки нічної атаки росіян на Одещині

У ніч на вівторок, 8 жовтня, російські окупанти вчергове завдали ударів по України. Цього разу росіяни застосували ударні безпілотники Shahed та балістичні ракети, які атакували Одеську область, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Повітряна тривога, пов’язана із застосуванням ворожих безпілотників, розпочалася приблизно о 00:30 8 жовтня. У 13 областях оголошували повітряну тривогу через російські БпЛА.

Загалом за ніч окупанти випустили по Україні 19 безпілотників типу Shahed із території російського Приморсько-Ахтарська. 18 із них вдалося знищити українській ППО.

«В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в Росію», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 8 жовтня

Крім того, росіяни приблизно о 19:45 завдали двох ударів балістичними ракетами «Іскандер-М» по Одеській області. Внаслідок атаки постраждало цивільне судно під прапором Палау, загинув 60-річний українець. Ще п’ятеро іноземців отримали поранення.

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, у вночі, внаслідок атаки БпЛА у Чорноморську загорілися квартири багатоповерхівки, а в Одеському районі пошкоджена адміністративно-виробнича будівля. Втім, постраждалих внаслідок нічної атаки росіян немає.

Ще один російський БпЛА впав на відкритій території, не здетонувавши.