Російські військові на Півдні скинули на позиції ЗСУ контейнери з отруйною речовиною. Окупанти атакували наших захисників з допомогою безпілотника, повідомили на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

«З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає», – повідомили у командуванні.

Зазначимо, що хлорпікрин шкідливий для людини. Він може всмоктуватися системно при вдиханні, ковтанні та шкірі. У високих концентраціях сильно подразнює легені, очі та шкіру. Під час Першої світової війни німецькі війська використовували концентрований хлорпікрин проти сил Антанти як сльозогінний газ. Попри те, що він не такий смертельний, як інша хімічна зброя, він викликав блювоту і змушував солдатів союзників знімати маски, щоб блювати, піддаючи їх впливу інших, більш токсичних хімічних газів, які використовувалися як зброя під час війни.

Конвенція про хімічну зброю заборонила військове застосування хлорпікрину, прирівнявши його до фосгену, хлорціану та синильної кислоти, тому його запаси знищені, а як навчальний він замінений іншими речовинами дратівливої дії. Хоча у збройних силах Росії також використовуються, наприклад, рецептури з хлорацетофеноном.

До слова, за допомогою дронів-камікадзе 23 вересня росіяни завдали удару по припортовій території Одеси. Два дрони зруйнували адмінбудівлю, там зайнялася пожежа. Один «Шахід-136» збили над морем силами протиповітряної оборони. Внаслідок російської атаки двоє людей загинули.