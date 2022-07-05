Російська армія зруйнувала, пошкодила або окупувала 90% вітрових електростанцій в Україні, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Вони уже зруйнували, пошкодили або окупували багато наших станцій та установок. Зокрема, коли ми говоримо про виробництво електроенергії з вітру, то 90% [вітрових електростанцій] окуповано або зруйновано», – сказав він на міжнародній конференції з відновлення України у швейцарському Лугано 5 липня, повідомив «Укрінформ».

Крім того, за його словами, руйнації чи захоплення зазнали 30% сонячних станцій, 30,1% когенераційних установок, а також Запорізька АЕС.

Галущенко закликав європейських партнерів допомогти українським містам, які зазнали значних руйнувань через дії Росії, відновити енергетичний сектор із застосуванням «зелених» технологій. Він наголосив, що навіть зараз енергомікс України на 70% є безвуглецевим.

Раніше стало відомо, що в Україні планують побудувати 7,1 ГВт нових потужностей «зеленої» енергетики, а також встановити 750 МВт акумулюючих потужностей на першому етапі.