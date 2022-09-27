Повістки отримують тисячі представників інтелігенції, приватного бізнесу та промислових підприємств-гігантів

Після підписання президентом Росії та воєнним злочинцем Владіміром Путіним указу про мобілізацію, мапа смертності в регіонах Росії значно зміниться, адже повістки отримують тисячі представників інтелігенції і приватного бізнесу з центральних регіонів РФ та промислових підприємств-гігантів.

«Якщо робітничі професії ще забезпечуватимуться відстрочками від призову, то саме російська інтелігенція стане добривом для українського чорнозему», – повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

У розвідці зазначили, що унаслідок російської агресії проти України керівництво країни-агресора вже істотно зменшило чисельність представників своїх малих народів. Серед вбитих окупантів, трохи менш ніж 40% були представниками неслов’янських етнічних груп.

«У п’ятірку регіонів із найбільшою кількістю жертв увійшли Республіки Дагестан і Бурятія, Краснодарський край, Башкортостан і Волгоградська область. Також у цифрах прослідковується непропорційне співвідношення: кількість загиблих солдат із бідних регіонів (де і проживають етнічні спільноти) значно вища, ніж з розвинених», – додали в ГУР.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тисяч резервістів. Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом «для службового використання», та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян.

Також в Генштабі ЗСУ повідомляли, що мобілізованих росіян без підготовки кидають на лінію зіткнення.