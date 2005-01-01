Російські авіакомпанії через збитки різко скоротили кількість рейсів до окупованого Криму

СвітВолодимир Пиріг, 4 червня5310

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Російські авіакомпанії серйозно скоротили кількість рейсів до окупованого Криму, через те, що почали відчувати збитковість польотів на півострів, повідомила російська газета «КоммерсантЪ» з посиланням на дані Транспортної клірингової палати (ТКП).

Так, у літньому сезоні ємність планованих авіарейсів з РФ до анексованого півострова впала на 22,2%, тобто на 551 тисячу місць. Зокрема, цього літа на кримському напрямку виставили 2,1 мільйона крісел, а минулого року було 2,7 мільйона.

Як йдеться у статті, авіаперевізники почали відчувати збитковість польотів на півострів, до яких призвела низка чинників – як відкриття так званого Кримського мосту так і різке, у 1,5-2 рази, зростання аеропортових тарифів в Сімферополі.

При цьому, в аеропорту окупованого Росією Сімферополя повідомили, що ціни зросли, в зв'язку з інвестиційною складовою – потрібне повернення вкладень в нову інфраструктуру. Зокрема, інвестиції в термінал склали 32 мільярдів рублів (13,5 мільярдів гривень), 30% з них дали інвестори, 70% – кредити банків.

Найбільші скорочення зробили «Уральські авіалінії» – на 187 тисяч крісел (39%), Red Wings скоротила 64 тисяч крісел (27%), «Аерофлот» – 51 тисяч (14%), «Росія» – на 74 тисяч (13%), «Глобус» (входить в S7) – на 42 тисяч (13%).

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