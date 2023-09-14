Російські мільярдери, які перебувають під тиском міжнародних санкцій, стикаються водночас з тиском з боку президента РФ Владіміра Путіна, після вторгнення РФ в Україну вивели активи на десятки мільярдів доларів з Європи до Росії або «дружніх» їй країн. Про це пише Bloomberg у четвер, 14 вересня.

Як йдеться в матеріалі видання, роками російські мільярдери зберігали гроші в Європі, користуючись зручними для інвесторів правовими системами, дивідендами в іноземній валюті та низькими податками. Однак зараз чимало найзаможніших росіян перебувають під санкціями країн ЄС, Великої Британії та США і втрачають місця для розміщення статків.

Після лютого 2022 року росіяни почали виводити активи в Росію і «дружні» до неї країни, зокрема в Обʼєднані Арабські Емірати та Казахстан. Наприклад, активи мільярдера Андрія Гурʼєва і сталеливарного магната Віктора Рашнікова перемістилися зі Швейцарії та Кіпру до Росії.

Наразі дія угод про подвійне оподаткування призупинена, що зробило нераціональним залишатися зареєстрованим у європейських країнах. Росія ускладнює виплату дивідендів або продаж активів компаніям, зареєстрованим у таких юрисдикціях.

Крім того, у серпні поточного року Владімір Путін наказав уряду створити механізм, щоб Росія змогла відновити контроль над російськими компаніями, якщо їх зараз контролюють з-за кордону через санкції. Також Кремль використовує внутрішні «офшорні» зони з низьким рівнем податків, щоб повернути гроші багатих росіян у країну. Водночас РФ підняла вартість зберігання активів у Кіпрі та Мальті, щоб було вигідніше перереєструвати холдинги з міжнародними активами в Росії, а тоді – претендувати на додаткові пільги.

Активи переміщують не лише найбагатші, але й також інші росіяни. У 2023 році до російських «офшорів» перейшли 115 компаній (загалом їх там 254).

Тим часом непідсанкційні мільярдери надають перевагу розміщенню активів у «дружніх» країнах, таких як Об’єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Як інформував ZAXID.NET, 7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про 5,4 млн, які підуть на підтримку українських ветеранів.