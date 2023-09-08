Денис Шмигаль каже, що перші конфісковані російські активи спрямують на реабілітацію ветеранів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перші передані США 5,4 мільйона доларів конфіскованих активів російських олігархів підуть на реабілітацію українських ветеранів. Про це він заявив у п’ятницю, 8 вересня.

«США вперше передають Україні конфісковані активи підсанкційних російських олігархів. Йдеться про перші 5,4 мільйона доларів, які буде спрямовано на реабілітацію українських ветеранів. Це дуже важливо», – сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Ймовірно, ідеться про 5,4 мільйона доларів, які США у травні конфіскували в російського олігарха Канстантіна Малофєєва. Тоді американське міністерство юстиції заявило, що спрямує їх до фонду відновлення України. Дозвіл на конфіскацію активів Малофєєва суд надав у лютому цього року, і це рішення стало першим відтоді, як 2022 року американське міністерство юстиції створило цільову міжвідомчу групу KleptoCapture для дотримання санкцій США та союзників у відповідь на вторгнення Росії в Україну.