Держсекретар США Ентоні Блінкен, наголосив, що «ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це»

США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів, які потрапили під санкції. Про це під час прес-конференції у Києві у середу, 6 вересня, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер використовуватимуться для підтримки українських військових ветеранів», – сказав Блінкен.

Він наголосив, що «ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це».

Говорячи про питання експорту українського зерна, Блінкен зазначив, що США чинять міжнародний тиск на Росію, щоб вона повернулася до «Чорноморської зернової ініціативи», але водночас США працюють з Україною над пошуком та використанням альтернативних маршрутів для постачання зерна до інших країн.

Кошти спрямують Україні в рамках допомоги про яку оголосив Блінкен на понад 1 млрд доларів. Вона включає 175 млн доларів, на компоненти систем ППО, ракети для HIMARS, боєприпаси, амуніцію та системи зв’язку. Ентоні Блінкен зазначив, що США «немає ілюзій» щодо того, що шлях вперед в Україні буде легким, але запевнив у незмінності підтримки США.

«І моє послання сьогодні від імені президента Байдена, Сполучених Штатів до українського народу таке:, так само як ми підтримували вас, щоб забезпечити виживання вашої нації протягом останніх 20 місяців, ми підтримуватимемо вас, поки ви визначаєте своє майбутнє та відновлюєте вільну, життєстійку, процвітаючу Україну», – підсумував він.