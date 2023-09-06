Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає державного секретаря США Ентоні Блінкена перед зустріччю в МЗС у Києві

Державний секретар США Ентоні Блінкен ввечері у середу, 6 вересня, анонсував виділення Україні 1 млрд доларів допомоги. Про це він заявив на прес-конференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві, інформує «Суспільне». Новина доповнюється...

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