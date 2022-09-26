У Москві силовики піддали катуванням місцевого активіста Артьома Камардіна, після чого змусили вибачитися на камеру за слова «Слава Київській Русі, Новоросія со*и», які він сказав на антимобілізаційних поетичних читаннях, пише в понеділок, 26 вересня, «Новая газета. Европа».

25 вересня Камардін виступав на «Маяковських читаннях» – заході, де поети читають свої вірші біля пам'ятника Владіміру Маяковскому в центрі Москви. Організатори читань оголосили їх «антимобілізаційними».

Камардіна затримали вдень 26 вересня у квартирі разом з Алєксандрою Поповою й Алєксандром Мєнюковим. Поліцейські не пустили туди адвоката, пославшись на те, що вони проводять «огляд приміщення». Із квартири Попову і Камардіна вивели в кайданках, Мєнюкова – без кайданок. Усіх активістів повезли у Слідчий відділ у Тверському районі Москви.

Як йдеться в публікації, силовики «дуже сильно побили Камардіна і засунули йому в анальний отвір гантелю». Вони записали на відео зґвалтування Артьома й показували його Алєксандрі, яку, втім, теж катували.

«На мені дуже багато суперклею, тому що силовики приклеювали мені на суперклей стікери до обличчя, намагалися заклеїти рота, виривали волосся, штовхали, погрожували зґвалтуванням вп'ятьох», – повідомила вона й додала, що після візиту силовиків з квартири зникли 600 доларів.

За якою кримінальною справою проводили оперативні заходи і як вона пов'язана з активістами, які проживають у квартирі, – невідомо.

Пізніше у прокремлівських Telegram-каналах з’явилися відео з вибаченнями учасників антимобілізаційних читань.

Нагадаємо, в Росії після оголошення часткової мобілізації проходять нечисленні протести, які придушують силовики.

Місцеві ЗМІ писали, що в армію держави-терориста планують мобілізувати до 1,2 млн людей, хоча російський міністр оборони, воєнний злочинець Сєргєй Шойгу казав про 300 тис.