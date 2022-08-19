Переселенцю пропонували збирати дані про військові об'єкти і критичну інфраструктуру

Переселенця з Луганська, який наразі проживає в Івано-Франківську, намагалися завербувати російські спецслужби. За даними СБУ, на чоловіка вийшли агенти РФ через Telegram, пізніше – зателефонували з так званої «ЛНР» та запропонували передавати їм інформацію про об’єкти критичної інфраструктури у Франківську. Чоловік повідомив про це СБУ.

Як повідомляє прес-служба СБУ в Івано-Франківській області, цей випадок зафіксували українські контррозвідники. Працівники російських спецслужб намагалися завербувати переселенця з Луганська та пропонували йому гроші за збір необхідних їм даним.

Відомо, що чоловік у 2014 році він виїхав з Луганська до Харкова, а у 2022 році – до Івано-Франківська. Переселенець розповів СБУ, що під час перебування на Прикарпатті на його профіль у Telegram спочатку написав, а потім подзвонив незнайомець.

«Дзвінок ішов з номера мобільного оператора «Лугаком» – незаконної телекомунікаційної компанії, що працює на викраденому обладнанні на території окупованої частини Луганської області та контролюється терористичним угрупованням «ЛНР». Незнайомець назвався співробітником головного управління генерального штабу збройних сил Росії та запропонував співпрацю», – йдеться у повідомленні СБУ.

Росіяни хотіли, щоб чоловік збирав та передавав їм інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, військові об’єкти та суспільно-політичну обстановку в Івано-Франківську. За це обіцяли грошову винагороду.

У прес-службі СБУ уточнюють, що жодних запропонованих дій чоловік не виконав. Про факт виходу на нього представника спецслужб Росії повідомив СБУ, коли вони проводили контррозвідувальні заходи в районі його проживання.