Російські війська збільшили угруповання кораблів та підводних човнів у Чорному морі: наразі їхній арсенал становить до 36 ракет, повідомило оперативне командування «Південь».

«У Чорному морі корабельне угруповання ворога поповнило склад. Відтепер там 3 надводні та 3 підводні носії крилатих ракет, чий загальний арсенал становить 36 ракет, а також 3 ВДК (великі десантні кораблі, – ред.)», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 19 червня росіяни завдали ракетного удару по Очакову Миколаївської області, внаслідок чого одна людина загинула і двоє отримали поранення. Окупанти намагалися зруйнувати у місті портову інфраструктуру. Також напередодні українська ППО вчергове збила дві російські ракети над Одещиною, які росіяни випустили з Криму.

В суботу росіяни завдали ракетного удару по Кременчуці, намагалися атакувати Одещину і завдали два ракетні удари по Дніпропетровщині – у Кривому розі та Новомосковському районі. Внаслідок останнього удару загинули двоє рятувальників, які гасили пожежу на обстріляній росіянами нафтобазі.