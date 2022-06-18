Які об’єкти постраждали від російського ракетного удару по Кривому Рогу – невідомо

Вдень у суботу, 18 червня, росіяни завдали ракетний удар по Інгулецькому району Кривого Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок ракетної атаки є руйнування, двоє людей постраждали, повідомили голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул і очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«У Кривому Розі прильоти ракет в Інгулецькому районі. За попередньою інформацією, є руйнування і постраждалі», – написав Вілкул у Telegram і пообіцяв повідомити більше інформації пізніше.

У свою чергу Резніченко уточнив, що приліт ракети відбувся о 13:15. Він підтвердив, що внаслідок ракетного удару є руйнування і додав, що наразі відомо про двох постраждалих.

Інгулецький район – це південно-західна околиця Кривого Рогу.

Нагадаємо, що вночі і вранці 18 червня росіяни атакували ракетами Одеську область і місто Кременчук на Полтавщині. На Одещині російські ракети збили, а ось у Кременчуці вони влучили в нафтопереробний завод і теплоелектроцентраль. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що Кременчуцький НПЗ після чотирьох ракетних атак росіян не підлягає відновленню.