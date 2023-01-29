Російські військовослужбовці замінюють виснажені сили найманців з ПВК «Вагнер», щоби посилити наступ на Бахмут. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 28 січня.

Зазначається, що російські повітряно-десантні війська діють навколо Бахмута, оскільки на них видно російську БМД-4М – нішеву механізовану техніку, яка використовується виключно десантниками.

«Сили ПВК "Вагнер" у районі Бахмута не досягли значних успіхів після захоплення Соледара. Підрозділи російської армії наразі беруть участь у боях за Бахмут з метою активізації російського наступу», – йдеться у звіті аналітиків.

У ISW додали, що з початку січня міноборони Росії все частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмута, що вказує на те, що війська РФ посилюють або замінюють «вагнерівців». Зменшення опори російських військових на сили «Вагнера» навколо Бахмута, ймовірно, зменшує вплив Євгенія Прігожина.

Американські аналітики вважають, що після перекидання додаткових сил росіяни, ймовірно, не вичерпали свого наступального потенціалу в районі Бахмута.