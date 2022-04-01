Київ після обстрілів 18 березня

Російські загарбницькі війська відвели від Києва близько 20% своїх підрозділів, повідомив голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов. Водночас міський голова Києва Віталій Кличко не радить поки що повертатися в місто тим, хто з нього евакуювався, бо ризик померти – високий.

«Близько 20% своїх підрозділів ворог відвів від столиці. [Загарбники] продовжують ракетні удари по позиціях наших військ та інфраструктурі міста. Тому небезпека для населення залишається», – заявив Жирнов увечері в п’ятницю, 1 квітня.

Він наголосив, що на жодному з напрямків противник не досяг своєї мети і не може наступати на всіх напрямках.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко попросив киян поки що не повертатися у місто, а зачекати деякий час, оскільки існує досить високий ризик померти, повідомила агенція Reuters.

Нагадаємо, раніше українські війська звільнили від російських загарбників Бучу та Ірпінь Київської області, а також загалом 30 сіл і містечок на Київщині і Чернігівщині. Водночас правоохоронці радять громадянам не повертатися у звільнені населені пункти, оскільки ворог замінував там велику кількість об’єктів.