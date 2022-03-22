У покинутих будинках можуть бути зброя, боєприпаси, міни-розтяжки

У МВС України закликали біженців та переселенців не поспішати повертатися у свої домівки, які опинилися у зоні бойових дій. З таким рекомендаціями виступив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, пише «Укрінформ».

«Я хотів би закликати всіх зберігати обережність, спокій та уникати поспішного повернення до покинутих будинків, оскільки там можуть очікувати дуже неприємні сюрпризи», – сказав він.

За його словами, у покинутих будинках можуть бути зброя, боєприпаси, міни-розтяжки, які непідготовлена людина може не помітити.

«Тому варто почекати повернення влади та відповідної зачистки населеного пункту силами Нацполіції та відповідного зеленого світла з боку влади та ДСНС. Тільки після цього ми можемо говорити про повернення до будинків за найнеобхіднішими речами та одягом», – уточнив він.

Єнін закликав українців почекати повернення влади та відповідної зачистки того чи іншого населеного пункту, серед іншого, силами Нацполіції, і, відповідно, зеленого світла з боку офіційної влади, у тому числі і ДСНС.

Нагадаємо, війна Росії проти України змусила понад 3,3 млн українців виїхати за кордон, майже 6,5 млн стали внутрішньо переміщеними особами.