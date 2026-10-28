Глєб Десятнікова призначили помічником генерального секретаря з питань розмінування та поліції

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив російського дипломата Глєба Десятнікова помічником генерального секретаря з питань розмінування та поліції в Департаменті миротворчих операцій ООН. Про це йдеться в оголошенні на офіційному сайті генерального секретаря ООН, яке було опубліковане у вівторок, 27 жовтня.

На новій посаді Десятніков відповідатиме за напрям, який координує протимінну діяльність Організації Об’єднаних Націй, а також роботу поліцейських контингентів у складі миротворчих місій у різних країнах світу.

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В офісі генсека зазначили, що дипломат має понад 35 років досвіду в міжнародних відносинах, політичній діяльності та питаннях безпеки. Він працював в урядових структурах, займався багатосторонньою дипломатією та виконував обов’язки в регіонах, охоплених конфліктами.

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Із 2018 року Десятніков обіймає посаду посла Росії в Йорданії. До цього, у 2010–2018 роках, він очолював Департамент Близького Сходу та Північної Африки Міністерства закордонних справ РФ.

У 2004–2010 роках дипломат працював старшим радником із питань Близького Сходу та Північної Африки в постійному представництві Росії при ООН у Нью-Йорку. У 2000–2004 роках він керував політичним напрямом щодо Ірану та Йорданії в російському МЗС. Також Десятніков працював у дипломатичних представництвах РФ за кордоном.

Крім того, у 1994–1997 роках його кілька разів відряджали до складу Спеціальної комісії ООН з Іраку.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року Генеральна асамблея ООН обрала колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок президенткою 80-ї сесії органу. Її кандидатуру підтримали 188 представників, ще 14 утрималися. Бербок обіймала посаду протягом року – з вересня 2025-го до вересня 2026 року.