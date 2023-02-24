Засідання Ради безпеки ООН, присвячене роковинам повномасштабної війни Росії проти України, 24 лютого 2023

Російський дипломат Васілій Нєбєнзя зірвав хвилину мовчання в пам’ять про загиблих на війні в Україні, яку на засіданні Ради безпеки ООН оголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Спершу Нєбєнзя запротестував проти рішення головуючого на засіданні надати на початку засідання слово українському міністру. Тому Кулеба виступив трохи пізніше.

Після свого виступу Кулеба запропонував вшанувати загиблих у війні хвилиною мовчання.

«Вся зала, всі члени Радбезу, всі їхні делегації, всі присутні негайно встають слідом за українським міністром, схиляючи голови. І лише якийсь лисий, огидний чоловік за табличкою «Russian Federation» починає метушитися, вставати, не вставати, напіввставати, стукати по столу, намагатися включити свій мікрофон, звертатися до головуючого», – розповів про інцидент комунікаційний радник Кулеби Георгій Тихий.

На відеотрансляції засідання можна побачити, як після оголошення хвилини мовчання Нєбєнзя демонстративно намагався взяти слово. Після того, коли йому все ж дозволили говорити, він сказав, що «ми вшановуємо всіх загиблих на війні, починаючи з 2014 року» й оголосив хвилину мовчання повторно.

Зауважимо, що одним з наративів російської пропаганди є викривлені факти про те, що українці з 2014 року бомбили Донбас.