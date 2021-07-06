Чоловіки розклеїли листівки проти угорської нацменшини на будинках і парканах у Берегові

Прокуратура передала до суду справу про розклеювання антиугорських листівок на Закарпатті. Трьом чоловікам, які напередодні травневих свят у Берегові розклеювали на будинках і парканах листівки проти закарпатських угорців, загрожує до п'яти років ув'язнення. Замовника злочину досі не встановили, хоча раніше СБУ повідомляла, що листівки розклеювали за вказівками кураторів з Росії.

Про передачу справи до суду у вівторок, 6 липня, повідомила прес-служба прокуратури. За інформацією правоохоронців, двоє мешканців Дніпра та житель Києва за оголошенням в соцмережі погодилися розповсюдити листівки з провокативними написами у Берегові. «У ніч з 1 на 2 травня вони розклеїли матеріали, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, на вхідних воротах та парканах житлових будівель. За це невстановлений наразі замовник перерахував на банківську картку одного з обвинувачених оплату в іноземній валюті, еквівалентну понад 30 тис. грн. Частину з цих коштів чоловік у подальшому розділив між двома іншими виконавцями», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Відомо, що чоловіки діяли на замовлення російських кураторів і погодилися на таку діяльність всього за 500 доларів. Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській нацменшині у Берегові. СБУ встановила, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті).

У межах кримінального провадження за ч.2 ст.161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, поєднані з погрозами) правоохоронці у травні цього року провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів провадження. Було вилучено російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності. Наразі справа передана до Берегівського районного суду. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.