Михайло Фаворов керує компанією, яка бере участь у розробці української вакцини від коронавірусу

Президент компанії DiaPrep System Inc Михайло Фаворов зробив щеплення від коронавірусу вакциною Moderna в Атланті, що у США. Його компанія спільно з Інститутом мікробіології і вірусології Національної академії наук займається розробкою української вакцини від Covid-19.

«Сьогодні вранці [11 січня] прищепився Moderna. Дочка записала мене на щеплення, що мені було не під силу тому, що всі телефони зайняті, а сайти падали вже в четвер [7 січня] від перевантаження. Але Олені це вдалося!» – повідомив Фаворов.

Він розповів, що робив щеплення в автівці: велика порожня парковка обладнана під три колони автомобілів. На пункті є три зупинки: для перевірки даних, відповідей на запитання, підписання згоди і, власне, щеплення. Для того, аби його зробити, необхідно мати копію про запис на електронній пошті і водійські права. Уколи роблять медсестри, а солдати регулюють потік охочих вакцинуватися.

«Після щеплення сидиш в машині 15 хвилин, якщо нічого не сталося, їдеш, до наступного візиту через 28 днів», – розповів медик.

Фаворов додав, що йому зробили щеплення о 9:00 у районі Атланти Де Клаб. За його словами, за 30 хвилин через систему вакцинації пройшло 100 осіб.

Як пише «Суспільне», DiaPrep System Inc – американська компанія, яка належить Михайлові Фаворову. Раніше він обіймав посади в Центрі контролю і профілактики хвороб США і Міжнародному інституті вакцин при Організації об'єднаних націй. Фаворов є професором і доктором медичних наук.

Раніше Михайло Фаворов заявляв, що три фази випробування потенційної української вакцини від COVID-19 у випадку «сприятливих обставин» можуть бути завершені протягом року.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у свою чергу повідомляв, що розробка української вакцини від Covid-19, яка перебуває на доклінічній фазі, коштуватиме понад 100-150 млн грн.