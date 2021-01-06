Європейська медична агенція схвалила до використання на території Європейського Союзу вакцину від коронавірусу компанії Moderna. Про це 6 грудня повідомила прес-служба агенції.

У відомстві розповіли, що детально оцінили дані про якість, безпеку та ефективність вакцини та рекомендують Європейській комісії надати умовний дозвіл на використання препарату для людей віком від 18 років.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, це «хороші новини, які допоможуть надати більше вакцин від Covid-19 мешканцям країн Євросоюзу».

Масова вакцинація у Європейському Союзі стартувала 27 грудня. Тоді для щеплень почали використовувати препарати від Pfizer і BioNTech.

За словами голови Єврокомісії, вакцин, що наразі зарезервували в ЄС, має вистачити для 450 млн населення ЄС та країн, що входять до Європейської економічної зони.

Вакцина компанії Moderna стала другою у світі, яка після завершення трьох етапів клінічних досліджень показала високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом. За словами представників компанії, ефективність їх вакцини становить 94,1%.

Найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech полягає в простішій логістиці – вона не потребує зберігання при наднизьких температурах. Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника – 2-8 градусів.