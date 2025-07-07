Чисельність особового складу на базі в Ґюмрі становить близько 5 тис. військовослужбовців

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило наказ російського командування, який підтверджує, що Росія пришвидшує комплектування своєї військової бази у Вірменії. Про це повідомила пресслужба української розвідки в понеділок, 7 липня.

Так, розвідники оприлюднили телеграму тимчасового виконувача обов’язків начальника штабу південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Зємскова. У документі міститься наказ командувача військами південного військового округу ЗС РФ про нарощування угрупування російських військ шляхом так званої доукомплектації російської військової бази у вірменському місті Ґюмрі.

У телеграмі зазначено перелік заходів із термінового «доукомплектування» підрозділів російської частини шляхом відбору особового складу з-поміж військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій південного військового округу ЗС РФ.

«Командиру військової частини – польова пошта 04436: у період із 13 травня до 11 червня 2025 року здійснити добір особового складу у з’єднаннях і військових частинах військового округу для подальшого підписання перших контрактів і направлення до військової бази для майбутнього проходження військової служби», – ідеться в листі.

Командирам визначених підрозділів наказано всіляко сприяти проведенню відбору кандидатів для проходження служби в Ґюмрі, зауважує ГУР.

У документі йдеться, що російські військові, які входитимуть до майбутнього міжнародного контингенту, повинні мати відповідний рівень психологічної стійкості та бойової підготовки та бути професійно придатними. Серед іншого, забороняється відбирати військових, «які брали участь у незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин».

Нагадаємо, 5 липня ГУР повідомило, що Росія пришвидшила комплектування своєї військової бази у вірменському місті Ґюмрі на тлі загострення відносин з Азербайджаном.

Уже 6 липня МЗС Вірменії спростувало інформацію про те, що РФ пришвидшує комплектування військової бази у Ґюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу. Там заявили, що територія Вірменії «не може бути використана третіми країнами для проведення військових дій проти будь-якої із сусідніх держав».

Зауважимо, у Ґюмрі розташована 102-га військова база РФ (102 ВБ, в/ч п.п. 04436) – найбільший російський військовий об’єкт на Південному Кавказі. Чисельність особового складу бази – близько 5 000 (2 500 росіян і 2 000 вірменів).

База в Ґюмрі була заснована в 1995 році за угодою урядів Росії та Вірменії. Договір про функціонування бази діятиме до 2044 року. Унікальність цієї російської бази в тому, що за її утримання не Росія платить Вірменії, а навпаки.