Розвідка США не дійшла однієї думки щодо походження коронавірусу та наразі розглядає два варіанти – лабораторне та природнє. Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Джерела, знайомі зі звітом, розповіли, що після трьох місяців аналізу даних розвідка досі розглядає два варіанти походження коронавірусу: один із них передбачає, що вірус походить із лабораторії в Ухані, а інший – що він появився природнім шляхом.

Президент США Джозеф Байден сказав американським спецслужбам докласти зусиль в розслідуванні виникнення коронавірусу ще в травні. Розслідування він наказав провести після того, як отримав попередній звіт та попросив надати йому додаткову інформацію. Звіт має бути готовий вже наприкінці серпня.

А що із розслідуванням ВООЗ?

Від початку епідемії висловлювалося припущення, що саме на цьому ринку вірус в результаті мутації передався від тварини до людини. Однак про його генезис досі точаться суперечки в науковому середовищі. Низка фахівців вважає, що він виник не на ринку в Ухані, а там просто було сприятливе середовище для його поширення.

Експерти ВООЗ прибули до Уханя більш ніж через рік після спалаху – 14 січня 2021 року. Наразі вони вважають, що передача вірусу від тварини до людини через проміжну ланку є найбільш вірогідною гіпотезою походження коронавірусу, але не можуть встановити, як вірус потрапив до Уханя.

Тоді версію про лабораторне походження коронавірусу ВООЗ назвала малоймовірною, а тому припинила її досліджувати. Однак вже в травні 2021 року організація заявила, що не виключає теорію про те, що спалах коронавірусу розпочався з витоку з китайської лабораторії в Ухані.

Водночас влада Китаю відмовилася надати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання Covid-19. Вже в червні 2021 року США пригрозили КНР ізоляцією в разі відмови від розслідування походження коронавірусу.