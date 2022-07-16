Мирні жителі Святогірська ховалися у лаврі від російських обстрілів

Розвідники Головного управління розвідки Міністерства оборони України евакуювали групу мирних мешканців зі Святогірської лаври, що в Донецькій області. На її території досі перебуває до 600 цивільних і Україна працює над створення гуманітарного коридору для того, щоб евакуювати решту людей.

«Зусиллями ГУР МО, за участі народних депутатів України, з території Святогірської лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців», – повідомило ГУР у суботу, 16 липня.

Зокрема, евакуювали родину, яка переховувалася в стінах лаври від артилерійських обстрілів з боку окупантів: батька, матір та трьох дітей, наймолодша з яких народилася на території лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей – чоловік і жінка. Зараз всі евакуйовані перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

У розвідці зазначили, що Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території досі перебуває до 600 мирних мешканців, зокрема понад 50 дітей, серед яких 4 немовляти.

Нещодавно в ГУР МО повідомляли, що на території Лаври перебувають паломники та місцеві мешканці, які намагалися знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій. А через війну люди не змогли евакуюватись у безпечне місце і звернулися з проханням про організацію безпечного коридору.

У розвідці казали, що для запобігання можливим провокаціям та збереження людських життів Україна готова залучити міжнародних посередників для сприяння в організації гуманітарного коридору.

Нагадаємо, мер Святогірська у червні перейшов на бік росіян.

Святогірська лавра підпорядкована Українській православній церкві, яка 27 травня проголосила незалежність від Московського патріархату. Росіяни регулярно її обстрілювали. Зокрема, внаслідок одного з обстрілів наприкінці травня загинули троє монахів.