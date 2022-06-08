ДБР розслідує державну зраду міського голови Святогірська
Володимир Бандура звинуватив українських воїнів у підпалі Всіхсвятського скиту Святогірської лаври
Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська Донецької області Володимира Бандури після його інтерв’ю російським пропагандистам, в яких він публічно пропагує «руській мір», дискредитує ЗСУ та державну владу України.
«На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди “освободітєлєй”, дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо», – повідомило ДБР у середу, 8 червня.
Підозру в державній зраді йому наразі не оголосили.
Як пише «Вільне радіо», напередодні окупаційні ЗМІ оприлюднили відео з міським головою Святогірська Володимиром Бандурою. Посадовець на камеру виправдовував злочини російських окупантів та звинуватив українських воїнів у обстрілах громади. Журналісти припускають, що, ймовірно, загарбники захопили його в полон.
Заяву міського голови Святогірська опублікували у російських джерелах. Публікацію підхопили ресурси з окупованих територій Донеччини і Луганщини. Вже з самого початку відео Володимир Бандура виправдовував злочини російських військових. Посадовець на відео сказав, що російська армія не обстрілювала скит Святогірської лаври, який насправді росіяни знищили вщент 4 червня.
За його словами, бійці ЗСУ начебто підпалили святиню. Володимир Бандура зазначає, що «нацисти» нібито вбивають монахів і приховують це.
Все відео посадовець виступає на тлі стіни, світло у приміщенні приглушене. Самі його заяви схожі на пропагандистську риторику, яка лунає у ток-шоу російських телеканалів.
Звідки саме Бандура записав це відео – невідомо. Не виключено, що він може перебувати в полоні, а ці заяви зробив під тиском. Видимих слідів насилля в чоловіка немає. А російські ЗМІ називають Володимира Бандуру чинним головою Святогірської громади.
Офіційної інформації, яка б підтверджувала, що Бандура перебуває в полоні, немає. Журналісти намагалися зв’язатися з посадовцем, але він не відповів на повідомлення.
Загарбники заявляють, що російські війська захопили Святогірськ і вже закінчують «зачистку» міста. Проте офіційно це не підтверджують. Один із депутатів Святогірської міськради розповів журналістам, що мешканці міста не виходять на зв’язок.
В Офісі президента України ще ввечері 6 червня говорили, що загарбники дійсно зосередилися на Святогірську і мають намір його захопити.
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