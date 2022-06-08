Провадження щодо держзради мера Святогірська відкрили після його інтерв’ю російським пропагандистам

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська Донецької області Володимира Бандури після його інтерв’ю російським пропагандистам, в яких він публічно пропагує «руській мір», дискредитує ЗСУ та державну владу України.

«На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди “освободітєлєй”, дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо», – повідомило ДБР у середу, 8 червня.

Підозру в державній зраді йому наразі не оголосили.

Як пише «Вільне радіо», напередодні окупаційні ЗМІ оприлюднили відео з міським головою Святогірська Володимиром Бандурою. Посадовець на камеру виправдовував злочини російських окупантів та звинуватив українських воїнів у обстрілах громади. Журналісти припускають, що, ймовірно, загарбники захопили його в полон.

Заяву міського голови Святогірська опублікували у російських джерелах. Публікацію підхопили ресурси з окупованих територій Донеччини і Луганщини. Вже з самого початку відео Володимир Бандура виправдовував злочини російських військових. Посадовець на відео сказав, що російська армія не обстрілювала скит Святогірської лаври, який насправді росіяни знищили вщент 4 червня.

За його словами, бійці ЗСУ начебто підпалили святиню. Володимир Бандура зазначає, що «нацисти» нібито вбивають монахів і приховують це.

Все відео посадовець виступає на тлі стіни, світло у приміщенні приглушене. Самі його заяви схожі на пропагандистську риторику, яка лунає у ток-шоу російських телеканалів.

Звідки саме Бандура записав це відео – невідомо. Не виключено, що він може перебувати в полоні, а ці заяви зробив під тиском. Видимих слідів насилля в чоловіка немає. А російські ЗМІ називають Володимира Бандуру чинним головою Святогірської громади.

Офіційної інформації, яка б підтверджувала, що Бандура перебуває в полоні, немає. Журналісти намагалися зв’язатися з посадовцем, але він не відповів на повідомлення.

Загарбники заявляють, що російські війська захопили Святогірськ і вже закінчують «зачистку» міста. Проте офіційно це не підтверджують. Один із депутатів Святогірської міськради розповів журналістам, що мешканці міста не виходять на зв’язок.

В Офісі президента України ще ввечері 6 червня говорили, що загарбники дійсно зосередилися на Святогірську і мають намір його захопити.